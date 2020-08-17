70 مليون درهم تجارة دبي من المعقمات الطبية بنمو 23%

كشفت دائرة جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية من المعقمات والمطهرات سجلت نمواً بواقع 23%، لتصل إلى 70 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 56.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وشهد شهر يونيو الماضي أعلى نسبة نمو في قيمة تجارة المعقمات الطبية بواقع 95% إلى 18 مليون درهم، مقارنة مع 9.2 مليون درهم مسجلة في يونيو 2019، ويعكس النمو في قيمة تجارة دبي الخارجية للمواد المعقمة الطبية الجهود المتميزة والإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وبلغ قيمة إجمالي الواردات 32.4 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 24.4 مليون درهم وبنمو 33%، وسجل إجمالي قيمة الصادرات 31 مليون درهم، مقارنة مع 25.7 مليون درهم وبنمو 20% فيما بلغت استقرت قيمة إعادة التصدير عند 6.5 مليون درهم، وفقا لـ"الإمارات اليوم".

وأكدت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي نسيم المهيري أن جمارك دبي تحرص على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار بشكل عام ومجموعات العمل والتجارة بالمواد الغذائية والطبية وكذلك تجار المواد المعقمة بشكل خاص، في إطار جهودها الحثيثة لرفد السوق المحلي من هذه المواد بشكل مستمر واستدامة توافرها بأسعار تنافسية وفق استراتيجية اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حيث تعمل المراكز الجمركية ومراكز الشحن الجوي على إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش، واستكمال التخليص الجمركي لشحنات المواد الطبية والمعقمات دون تأخير.