السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للأثاث المصري

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تصدر السعودية قائمة الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الفترة من عام 2008 وحتى العام 2019، حيث استحوذت على نسب تتراوح بين 32.5 و56.6% خلال هذه الفترة.

وأوضحت البيانات التي جاءت في دراسة حديثة للجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء في مصر حول "صناعة الأثاث في مصر خلال الفترة من عام 2008 وحتى نهاية العام الماضي، أن الدول العربية استحوذت على ما يتراوح بين 55 و60% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال هذه الفترة".

وأشار الجهاز إلى ارتفاع إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق في مصر من 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.3%، بينما ارتفع متوسط إنتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 223.6% خلال الفترة من عام 2008 وحتى العام 2019.

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وجاءت المحافظات الحضرية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإنتاج بسعر البيع، فقد ارتفع من 399.1 مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 49.7% خلال الفترة بين عام 2010 وعام 2019، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 204.2%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 287.5 % خلال الفترة من عام 2010 وحتى نهاية العام 2019.

وجاءت دولة العراق في المرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة الدول العربية، حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1 و23.0% من صادرات مصر من الأثاث خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2019.

وتصدرت إيطاليا دول أوروبا المستوردة للأثاث المصري، حيث استحوذت على نسبة تتراوح بين 12.1 و34.0%. بينما جاءت هولندا في المرتبة الثانية، وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 8.7 و17.1% خلال الفترة من 2010 وحتى 2019.

وكانت الصين في مقدمة الدول الآسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر، حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 73.4 إلى 87.7% خلال الفترة من عام 2010 وحتى العام 2019.