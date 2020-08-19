وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط سيتعافى لـ97%

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في الربع الرابع.

ونقلت "رويترز" عن مسودة تقرير اجتماع أوبك+ الذي عقد الأربعاء أن اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ ترى مؤشرات على تراجع في تراكم المخزونات في يوليو وتقلص الفجوة بين العرض والطلب النفطي.

وبحسب مسودة بيان الاجتماع، فإن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ سيجرى في 17 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن "وتيرة تعافي سوق النفط تبدو أبطأ مما كان متوقعا مع تنامي مخاطر حدوث موجة ثانية طويلة من كورونا".

وجاء الاجتماع لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن المستبعد أن تعدل أوبك+ سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر في أوبك+.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيركز بدلا من ذلك على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وكازاخستان.

موضوع يهمك نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان... النفط يتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب.. وترقب نتائج اجتماع أوبك+ طاقة

وأفادت مصادر بأوبك+ ومسودة تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 %، في يوليو/تموز.

والمعدل مرتفع بمعايير أوبك. وفي يوليو/تموز، كانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين، نفطا أقل من الأشهر السابقة وفقا لمسح لرويترز وتقييمات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز تحدث مع الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأربعاء وشددا على أهمية التزام جميع المشاركين في الاتفاق.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، بمساعدة جزئية من اتفاق أوبك+.