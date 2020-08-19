الجزائرتفتح أبواب الخصخصة لهذه القطاعات

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن البلاد ستسمح للقطاع الخاص بتأسيس بنوك وشركات نقل جوي وبحري للسلع والركاب من أجل تقليص النفقات.

وتأتي الخطوة في إطار إصلاحات أوسع نطاقاً ينفذها البلد عضو "أوبك" في مواجهة مشكلات مالية ناجمة عن انخفاض حاد في إيرادات صادرات الطاقة المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي بالبلاد.

ويريد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019، تشجيع مستثمري القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، في مسعى لتطوير القطاع غير النفطي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

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وقال خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لمناقشة خطة لإنعاش الاقتصاد: "لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع وللمسافرين، وكذلك لبنوك".

وقال إن التقديرات تشير إلى أن فاتورة خدمات نقل البضائع تبلغ 12.5 مليار دولار سنوياً.

وقال خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون حكوميون ورجال أعمال ونقابات عمالية: "من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية".

وكان القضاء قد أمر منذ بضع سنوات بتصفية أول بنك وشركة طيران من القطاع الخاص بالبلاد، وقضى على مالكهما رفيق خليفة بالسجن 18 عاماً على خلفية تهم، منها الاحتيال والفساد وتزوير محررات إدارية ومصرفية.

وقال تبون إن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي انخفضت إلى 57 مليار دولار من 62 مليار دولار في يناير ، في حين من المتوقع أن تصل إيرادات تصدير الطاقة 24 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع 33 مليار دولار في 2019.

وأضاف أن الأرباح من قطاع الطاقة تشكل في الوقت الحالي 94% من إجمالي الصادرات، وأن الحكومة تستهدف جعل هذا الرقم عند 80% اعتباراً من العام المقبل، مع زيادة قيمة صادرات المنتجات غير النفطية إلى 5 مليارات دولار من ملياري دولار حالياً.

ولتحقيق هذا الهدف، ستخصص السلطات 1900 مليار دينار (14.84 مليار دولار) للمساهمة في تمويل مشروعات استثمارية في الشهور المقبلة.

وقال تبون: "كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين، وكذا أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم... لكننا نريد مشروعات تخلق الثروة وتوفر الشغل وتقلل الواردات... لا فرق لدينا بين الخاص والعمومي".