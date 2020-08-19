وجهة "مسار" بين أبرز مشاريع مكة المكرمة

تعد وجهة "مسار" واحدة من أهم المشاريع النموذجية والفريدة في مكة المكرمة، لجعلها معلماً عصرياً وواجهة حضارية متعددة الإمكانات والمميزات.

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وتتميز الوجهة عن غيرها من مشاريع التطوير العقاري التقليدية بتركيزها على تنفيذ بنية تنموية متكاملة تعتمد على مفهوم الحركة الشاملة.

وهذا المفهوم يعمل على توسيع مدى التنمية عبر إيجاد بيئة تطويرية واستثمارية خارج نطاق المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، لتسهم الوجهة بفعالية في خدمة سكان مكة المكرمة وضيوفها الكرام، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، وتغيير تجربتهم نحو الأفضل.

ويتماشى هذا التخطيط مع توجه القيادة الرشيدة نحو رفع أعداد ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وتهدف وجهة "مسار" إلى تهيئة بيئة مواتية واستحداث خيارات جديدة لتعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين، وتنشيط الحياة الاجتماعية بها.

كما تسهم الوجهة في تطوير نمط حياة الفرد وتحسين جودة الحياة بتوفير عدد من المسطحات الخضراء والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية المتكاملة، بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.