كورونا.. مستوى متدن للتجارة السلعية على مستوى العالم

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء إن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسيا متدنيا، مما يشير إلى أن تجارة السلع عالميا سجلت تراجعا تاريخيا في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة على موقعها "تشير مؤشرات إضافية لصعود جزئي للتجارة والإنتاج العالمي في الربع الثالث ولكن قوة مثل هذا التعافي تظل تتسم بضبابية شديدة".

وسجل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام. وفي الأحوال العادية ينبئ المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر ولكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلصت من قيمة توقعاته.

وذكر المنظمة "القراءة، وهي الأقل المسجلة في البيانات التي تعود إلى عام 2007، وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008-2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو حزيران، التي قدرت تراجعا للتجارة السلعية بنسبة 18.5% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

ولن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو جزيران.

وتوقعت المنظمة في أبريل نيسان أن تنخفض التجارة السلعية بين 13 و32% في 2020 ثم تتعافى بين 21 و24% في 2021 ولكنها في يونيو حزيران قالت إن الاستجابة السريعة من الحكومات تعني استبعاد توقعاتها المتشائمة لهذا العام.