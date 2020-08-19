مصر تبدأ تشغيل خط شحن بحري جديد للخام في ميناء الحمراء

بدأت مصر تشغيل خط شحن بحري جديد في ميناء الحمراء البترولي على البحر المتوسط وتحسينات أخرى للميناء في إطار جهود الدولة لأن تصبح مركز طاقة إقليميا.

وذكرت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء أن خط الشحن البحري بطول ثمانية كيلومترات والشمندورة البحرية الجديدة لتحميل الناقلات، سيرفعان طاقة الشحن بالميناء لتصل إلى مليون برميل يوميا من النفط الخام وسيكونان جزءا رئيسيا من قدرات الميناء.

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وقال وزير البترول طارق الملا إن طاقة التخزين في الميناء زادت بواقع 250 ألف برميل ليصل الإجمالي إلى 1.5 مليون برميل وأضاف في البيان أن ذلك يأتي "لتأمين استقبال كميات الزيت الخام المنتج من حقول الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية".

وتابع الوزير أنه سيجري إنشاء مستودعين آخرين للتخزين في الميناء لزيادة الطاقة إلى 2.8 مليون برميل.

ويقع ميناء الحمراء على بعد نحو 120 كيلومترا غرب الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر وتديره شركة بترول الصحراء الغربية.