هل تصبح المستودعات الأفضل أداء بالقطاع العقاري؟

أظهر تقرير CBRE أن جائحة كورونا سرعت من التوجه لتنويع سلاسل التوريد وتوطينها، وهو توجه بدأ خلال السنوات القليلة الماضية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية والتقدم التكنولوجي.



وحتم الطلب غير المسبوق على التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق الأخيرة على الشركات الاحتفاظ بمخزونات أكبر، وأكثر قربا من عملائها، ما وفر فرصا جديدة لتوطين سلاسل الإمداد.

وازداد الطلب على المستودعات التجارية وسط توجه تجار التجزئة والجملة لتخزين منتجات كافية لأشهر بدلاً من أسابيع.

وقالت أسماء الدقاق مديرة أولى في CBRE إن فيروس كورونا أحدث تغيرات كبيرة في قطاع اللوجستيات خصوصاً مع التغير التكنولوجي وأسعار النقل. "هناك العديد من الاستثمارات في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط بهدف تضييق الفجوة للمعروض المتطلب في هذا القطاع. أزمة كورونا زادت الأهمية لإيجاد زيادة الطلب في المستودعات لقطاع التجزئة وتؤثر إيجابياً في القطاع العقاري".

وأكدت CBRE أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بوضع جيد للاستفادة من تنويع سلاسل التوريد بحكم موقعها الجغرافي وبسبب الاستثمارات الكبيرة السابقة في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما أشار التقرير إلى أن الصين ستبقى مركزاً مهما للتصنيع بالنسبة للشركات نظرا لنضج سلاسل التوريد إلى جانب سوقها الاستهلاكي المحلي الهائل.