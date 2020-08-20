تركيا تبقي الفائدة دون تغيير.. والليرة ترفع خسائرها لـ19%

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25%، اليوم الخميس بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.

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وحققت الليرة بعض المكاسب أمس الأربعاء بعدما أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين تنفيذيين بشركات طاقة بأن لديه "أنباء طيبة" يوم الجمعة وهي تصريحات قال أحد المصادر إنها تشير إلى اكتشاف طاقة في البحر الأسود.

ونزلت الليرة إلى 7.3500 مقابل الدولار بعد إعلان الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مقارنة مع 7.2750 قبل الإعلان. وانخفضت بنحو 19%، منذ بداية العام.

وظل سعر الفائدة أقل بشدة من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76%، في يوليو/تموز.