رويترز: مصرف لبنان يستطيع مواصلة دعم الأساسيات لـ3 أشهر فقط

كشف مصدر رسمي، بحسب ما نقلت "رويترز"، بأن مصرف لبنان المركزي لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر قادمة.

نقلت وكالة رويترز عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قوله إن البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة.

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وأعلن المصرف عزمه توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار.

وبهذا القرار يبقى سعر استيراد القمح والأدوية، ومنتجات البترول كالبنزين عند 1500 ليرة للدولار، ولكن مكونات السلة الغذائية "المدعومة"، سيتم توفير الدولار لاستيرادها مقابل 3900 ليرة، بدلاً من 3200 ليرة كانت معتمدة سابقا.

ويحاول مصرف لبنان تنظيم شراء الدولار للصناعات الغذائية، بحيث تتم عمليات توفيره ضمن القطاع المصرفي بدلاً من اللجوء للسوق السوداء.

يأتي هذا الإعلان في خضم أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.

وبلغ الدولار الأميركي، اليوم الخميس، 20 آب 2020، نحو 7000 ليرة لبنانية في سوق الصرافين السوداء.

يُذكر أنّ سعر صرف الدولار الدولار أمام الليرة اللبنانية مستقر منذ قرابة أربعة أيام على سعر 7000 ليرة.

وتشير التوقعات إلى حفاظ الدولار على مستواه خلال الأيام المقبلة، مع زيادة في بداية الأسبوع المقبل.