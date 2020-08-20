ماكرون: لا يمكن إغلاق البلاد كليا... التداعيات سلبية جدا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة Paris Match أنه من غير الممكن العودة لإغلاق البلاد كليا، لأن التداعيات السلبية لذلك كثيرة وقوية، وسط تسجيل فرنسا أمس أكبر عدد إصابات يومية في 3 أشهر.

وأضاف ماكرون أن الاستجابة حاليا يجب أن تكون من خلال تسريع اللقاحات وضمان الوصول إليها وتقديم أفضل استجابة صحية ممكنة.

كما أوضح أنه إذا لزم الأمر يجب اللجوء إلى عمليات إغلاق مستهدفة لمناطق معينة، مشيرا إلى أنه من الضروري تأمين الاختبارات لفيروس كورونا وتعقب وعزل المصابين وتوسيع نطاق ارتداء الأقنعة.