كبير المفاوضين الأوروبيين: اتفاق "بريكست" مستبعد

أعرب كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، عن خيبته وقلقة اليوم الجمعة في ختام جلسة سابعة من المفاوضات حول العلاقة مع لندن بعد بريكست.

من جهتها اتهمت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بزيادة مفاوضات بريكست "صعوبة" بعد جولة جديدة من المباحثات، "أفضت إلى تقدم طفيف"، وفقا لبيان نشرته لندن.

وقال بارنييه في مؤتمر صحافي في بروكسل "أولئك الذين كانوا يتوقعون تسريعاً للمفاوضات هذا الأسبوع سيصابون بخيبة" مذكراً بأنه يجب التوصل إلى اتفاق نهاية أكتوبر على أبعد تقدير قبل انتهاء الفترة الانتقالية لوضع اتفاق في الأول من يناير 2021، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف "في هذه المرحلة يبدو أن اتفاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستبعد. لا أفهم لماذا نضيع وقتا ثمينا".

وأوضح أن التعطيل لا يزال يتعلق بالموضوعين الأكثر جدلاً، وهما شروط المنافسة المنصفة والصيد البحري.

وحذر من أنه "لا لمجال لدخول السوق الواحدة" الأوروبية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية، في العلاقات التجارية بين الشريكين.

وسيساهم هذا في إضعاف اقتصادات تأثرت أصلا بأزمة فيروس كورونا.