"حساب المواطن": استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة

قال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمُتقدمين، للحصول على الدعم بعد تاريخ الصرف لـ "الدورة 28" والخاصة بشهر مارس الماضي مازال مستمراً.



وأوضح القحطاني حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، أن تعليق الطلبات الجديدة يشمل مَن تقدم قبل هذا التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته.



وأشار الى أنه يستثنى من التعليق إضافة تابعين للمُستفيدين الحاليين، مبيناً أن الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج سبق الإعلان عنها في أبريل الماضي.

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وأعلن برنامج "حساب المواطن" مؤخرا، إيداع 1.8 مليار ريال في الحسابات البنكية كمخصص دعم عن شهر أغسطس الجاري، و16.5 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.



وكان البرنامج قد بدأ تطبيق تعديل ضوابط الدعم، والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل فيه للمستفيدين الجدد بعد صرف الدعم لشهر مارس الماضي إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.