وسط حرب تجارة كبرى.. اتفاق أميركي أوروبي صغير جداً

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق صغير لخفض الرسوم الجمركية على الواردات بالنسبة لعدد محدود من المنتجات، منها الكركند الأميركي، في مؤشر على انحسار في توتر تجاري بين الجانبين.

وأعلن الجانبان، اللذان دخلا في خلاف على خلفية دعم شركات طيران وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية انتقامية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، الاتفاق في بيان مشترك الجمعة.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي "أهمية الاتفاق هي أنه أطلق العنان لنتائج إيجابية في كل مكان".

وبموجب الاتفاق، سيزيل الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تتراوح نسبتها بين 8و12% على واردات الكركند، في حين ستقلص الولايات المتحدة للنصف بعض رسومها الجمركية على واردات أنواع معينة من الأدوات الزجاجية والسيراميك والقداحات التي تستخدم لمرة واحدة والوجبات الجاهزة.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة من حكومات أوروبية والبرلمان الأوروبي. وقد يجري ذلك خلال أسابيع.