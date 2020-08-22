نشاط الأعمال الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 20 شهراً

أظهر مسح شمل مديري مشتريات أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تعافى هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2019، إذ شهدت الشركات في كلا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، زيادة في الطلبيات الجديدة رغم أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 لا تزال مرتفعة في شتى أنحاء البلاد.

وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت للبيانات، إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع للولايات المتحدة ارتفع إلى قراءة عند 54.7 هذا الشهر - وهي الأعلى منذ فبراير شباط 2019 - من 50.3 في يوليو تموز. وبلغ مؤشرها الأولي لقطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2019، وكان لقطاع الخدمات عند أعلى مستوى منذ مارس آذار 2019.

تشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في ناتج القطاع الخاص. وهوى الاقتصاد إلى الركود في فبراير شباط مع بدء فيروس كورونا في الانتشار بشكل فائق السرعة في أرجاء الولايات المتحدة، مما تسبب في عمليات إغلاق واسعة النطاق للشركات وتوجيهات بملازمة المنازل.

وصعدت القراة الأولية للمؤشر المجمع بالمسح لطلبيات الشراء الجديدة إلى 54 في أغسطس آب - وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2019 - من قراءة نهائية عند 49.7 في يوليو تموز.