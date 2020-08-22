الصحة العالمية تحذر: لقاح كورونا وحده لن ينهي الجائحة

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إن اللقاح سيكون "أداة حيوية" في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، لكنه لن ينهي الجائحة من تلقاء نفسه، وليس هناك ما يضمن أن يتوصل العلماء إلى لقاح فعال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي من مقر الوكالة بجنيف، إن قادة العالم وعامة الناس يجب أن يتعلموا كيفية التعامل مع الفيروس وإجراء تعديلات دائمة على حياتهم اليومية لخفض مستوى انتشاره. "في الوقت نفسه، لا يمكننا العودة إلى ما كانت عليه الأمور"، بحسب شبكة CNBC الأميركية.

وقال إنه على مر التاريخ، أدى تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات.

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وقال: "على وجه الخصوص، أعطى فيروس كورونا قوة دفع جديدة لضرورة تسريع الجهود للاستجابة للتغيرات المناخية، إضافة إلى لمحة عن عالمنا كما ينبغي أن يكون؛ سماء وأنهار أنظف".

أصاب الفيروس أكثر من 22.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 794100 شخص في أكثر من سبعة أشهر، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

30 لقاحا محتملا

ويوجد ما لا يقل عن 30 لقاحًا محتملاً قيد التجارب السريرية حاليًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لكنه ليس هناك ما يضمن أنها ستكون آمنة وفعالة.

على الرغم من تقدم التجارب البشرية واللقاحات المحتملة، يقول العلماء إن الأسئلة الرئيسية حول حول الفيروس لا تزال قائمة.

وتم اكتشاف Covid-19 في ديسمبر. بينما تم إنتاج العديد من الأوراق البحثية والدراسات حول الفيروس، ولا يزال العلماء لا يفهمون تمامًا كيف يؤثر على الجسم أو مدى حماية شخص ما من الإصابة مرة أخرى بعد التعافي.

عملية حماية

في وقت سابق من هذا الشهر، قال تيدروس إنه لا يوجد حل سحري لفيروس كورونا و"قد لا يكون موجود على الإطلاق".

وقال إن قادة العالم يمكن أن يوقفوا تفشي الأمراض الجديدة من خلال ممارسة "أساسيات" الصحة العامة والسيطرة على الأمراض. فحص وعزل وعلاج المرضى ومتابعة المخالطين لهم وعزلهم.

قال تيدروس يوم الجمعة إن "كل شخص" يمكن أن يحدث فرقًا في الوباء.

وقال: "تقع على عاتق كل شخص وعائلة مسؤولية معرفة مستوى انتقال فيروس كورونا محليًا وفهم ما يمكنهم فعله لحماية أنفسهم والآخرين".