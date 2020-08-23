الصين: 116 مليار دولار إيرادات صناعة الاتصالات

شهدت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين، نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وقالت الوزارة إن قيمة الإيرادات الصناعية المجمعة وصلت إلى حوالي 803 مليارات يوان (حوالي 116 مليار دولار) خلال الفترة يناير - يوليو، بزيادة 3% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاث - تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم - حوالي 273 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 11.5% على أساس سنوي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد.

وبحلول نهاية الشهر الماضي، ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الصين بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.6مليار مستخدم، بينهم حوالي 1.29 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة، حيث وصلت سرعة الإنترنت لدى 87.4% من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.