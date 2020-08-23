نفاد الاحتياطات وضعف المصداقية يخفضان تصنيف "تركيا"

كشفت وكالة بلومبيرغ أنه تم تعديل نظرة تركيا المستقبلية إلى سلبية من مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي قالت إن العوامل في هذا التصنيف هي استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية والتي بدورها أدت إلى تفاقم مخاطر التمويل الخارجي".

وأكدت شركة التصنيف الدرجة الائتمانية لتركيا عند BB- ، وهي ثلاثة مستويات أقل من درجة الاستثمار. هذا على قدم المساواة مع البرازيل والأردن وأرمينيا.

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وقالت فيتش في بيان "حدثت تدخلات كبيرة في العملة للدفاع عن الليرة كما أن التدخلات في أسعار الصرف أضعفت مصداقية السياسة." كما استشهدت فيتش بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية لتغير التوقعات.

ويواصل البنك المركزي التركي في إنفاق احتياطياته من العملات الأجنبية لاحتواء انزلاق الليرة، في حين أن الإجراءات المتبعة أغرقت السوق بالائتمان. كما أنها تركت أسعار الفائدة عند مستويات أقل من التضخم، واختار بدلاً من ذلك تشديد السيولة من خلال الاعتماد على أساليب أقل تقليدية لزيادة تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد البالغ 750 مليار دولار بنسبة 4% هذا العام ، وفقًا لمسح لـ 23 خبيرا اقتصاديا أجرته بلومبرج نُشر الشهر الماضي.

وأدى الإغلاق للحد من انتشار Covid-19 إلى تدمير الأعمال في جميع أنحاء تركيا، بينما تسبب الوباء أيضًا في تعطيل خطوط الإمداد العالمية.

وفي تقرير صدر في يوليو/تموز، قالت فيتش إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي زاد من ضعف مصداقية السياسة النقدية، في حين زادت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية من مخاطر المزيد من الضغوط الخارجية.

وانخفض احتياطي العملات الأجنبية إلى 45.4 مليار دولار في 14 أغسطس من 81.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي.