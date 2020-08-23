واردات مصر من الدول العربية تهوي 53% في أبريل

شهدت الواردات المصرية من الدول العربية تراجعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي.

حيث أظهرت بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الدول العربية سجلت نحو 442.5 مليون دولار، مقابل 941.2 مليون دولار في أبريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 498.7 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 53%.

وتشير البيانات إلى أن تراجع الواردات موزع بين عدة دول منها المملكة العربية السعودية بواقع 177.8 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 442.3 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، تليها دولة الإمارات بواردات بلغت 94.5 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 146.9 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019.

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وتشمل قائمة الدول أيضا كلا من الكويت، وبلغت الواردات المصرية منها 73.3 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 175.8 مليون دولار في أبريل عام 2019، تليها البحرين بواردات بلغت قيمتها 27.3 مليون دولار في أبريل الماضى، مقابل 32.4 مليون دولار في أبريل من عام 2019.

أما باقي الدول العربية فقد كانت الواردات منها بقيمة 69.6 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 143.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وتراجعت الصادرات البترولية وغير البترولية خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت الصادرات البترولية نحو 121 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 453 مليون دولار في أبريل من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 73.3%.

كما بلغت الصادرات غير البترولية نحو 1.718 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 2.263 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 24.1%.

وسجلت الواردات البترولية نحو 191 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 819 مليون دولار في شهر أبريل من العام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 76.7%، فيما بلغت الواردات غير البترولية نحو 6.179 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 54%.