لأول مرة.. يتجاوز الدين العام البريطاني تريليوني إسترليني

تجاوز الدين العام البريطاني تريليوني جنيه إسترليني للمرة الأولى تاريخيا، ما يؤكد على التحديات التي يواجهها وزير المالية Rishi Sunak الذي يتعرض لضغوط لتقديم المزيد من الدعم الطارئ للاقتصاد.

بذلك أصبح الدين العام يمثل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أعلى نسبة منذ 1961، حين كانت بريطانيا لا تزال تعاني من تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية.

ويعكس ارتفاع الدين زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، نتيجة برنامج دعم الوظائف لمواجهة فيروس كورونا والتخفيضات الضريبية والخصومات لمرتادي المطاعم، إلى جانب الضربة التي تلقتها الإيرادات الضريبية من إجراءات العزل العام التي شهدتها البلاد.

هذا وقد قفز الدين بنحو 200 مليار جنيه استرليني منذ أن اجتاحت أزمة فيروس كورونا بريطانيا.