الصين تدعم لجوء الشركات للوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها تدعم لجوء الشركات إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها بعد أن قالت شركة بايت دانس، إنها ستقيم دعوى قضائية بحق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين، في إفادة يومية، إن تصرفات السياسيين الأميركيين تنطوي على تنمر اقتصادي منظم وممنهج.

وأدانت الصين قبل أيام حظر الرئيس الأميركي للتطبيقين الصينيين "تيك توك" و"ويتشات"، معتبرة أنه "تلاعب وقمع سياسيان".

وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينغبين، واشنطن "بوضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى انهيارها معنويا والإضرار بصورتها".

وكان الرئيس الأميركي وقع مطلع الشهر الجاري مرسوماً يحدد مهلة 45 يوما لوقف التعامل مع "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لمنصة "تيك توك".