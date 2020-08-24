"التنمية الاجتماعية" يرفع الحد الأعلى لراتب أصحاب القروض لـ12500 ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية تحديث للقروض الاجتماعية في السعودية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف.

وسيكون الحد الأعلى لقيمة التمويل 60 ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح.

وكشف البنك عن مسميات التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك، ومنها تمويل الزواج‫، وهو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج‫.

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أما تمويل الأسرة‫ فهو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة‫.

وتمويل الترميم‫: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫.

كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاقه مؤخراً منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.