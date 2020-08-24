تعيين بندر الخريف رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس الأحد، أمراً ملكياً يقضي بتعيين بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

و يعتبر بندر الخريف أول وزير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.

وتخرج الخريف في قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الملك سعود، وحصل على عدد من الدورات في الإدارة والقيادة والاستثمار من IMD سويسرا.

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وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف (شركة قابضة لمجموعة شركات صناعية وتجارية واستثمارية).

وكما تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، (شركة تعمل في مجال صناعة الأعلاف وإنتاج الدواجن وعدد من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة).

وشغل منص رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية - مفسكو (بالشراكة مع شركة كارغيل الأميركية)، شركة تعمل في مجال صناعة النشا والجلوكوز والفركتوز.

وشغل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل للاستثمار AFG (شركة مالية).

ويمتلك 26 عاماً من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري

ومن أبرز المهام التي أٌسندت إليه طوال مسيرته الآتي: رئيس مجلس إدارة شركة ميزات للتطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي (في مجال بيع قطع الغيار)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكين كابيتال (شركة مالية).