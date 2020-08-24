لينكد إن: الأسوأ في سوق العمل بالإمارات قد انتهى

بحسب بيانات منصة التوظيف "لينكد إن" في الإمارات فإن الأسوأ في سوق العمل قد انتهى، رغم استمرار التراجع في عدد الوظائف الجديدة مقارنة مع مستوياتها ما قبل الجائحة.

وأشارت "لينكد إن" أن علامات التعافي في سوق التوظيف بدأت بالظهور منذ يونيو، مع العودة التدريجية للاقتصاد بعد فترات الإغلاق السابقة.

وقال رجائي الخادم رئيس القطاع الحكومي لدى LinkedIn الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تراجع التوظيف 62% بسبب كورونا مقارنة بالسنة الماضية في 2019 لكن بدأ التحسن بنسبة التوظيف التي بدأت بالارتفاع تدريجياً بدءا من شهر يونيو بارتفاع 50% خلال شهر يوليو. وهو ما يعني أن الفرق الحقيقي 10% مقارنة مع السنة الماضية وهو ما يشير إلى تحسن في سوق العمل والدورة الاقتصادية".

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وأضاف الخادم في لقاء مع "العربية" "أن الارتداد في التوظيف شمل قطاع الرعاية الصحية بنسبة 50% والتكنولوجيا والبرمجيات وهو دليل على إنفاق الشركات والاستثمار فيه لتلبية الحاجيات والعمل عن بعد أو التسوق الإلكتروني. القطاع الثالث هو التمويل بسبب تراجع الدورة الاقتصادية مع تعثر الشركات وهو ما أدى لزيادة توظيف المتخصصين لرفد القطاع المتضرر من جائحة كورونا".

وجاء الأداء الأقوى في سوق العمل في الإمارات من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، بارتفاع نسبته 44% في الفترة ما بين مايو ويوليو، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

ويبقى قطاع الضيافة والترفيه والسفر، الأضعف من حيث الوظائف، حيث إن فرصة أن يبحث العاملون في هذا القطاع عن وظائف مختلفة بعيدة عن خبراتهم، أعلى من المتوسط بخمس مرات.