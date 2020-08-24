مشاريع الطاقة بالمنطقة تتراجع 80% بالربع الثاني 

تراجع عدد مشاريع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 80% في الربع الثاني بسبب تداعيات فيروس كورونا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ما أدى إلى تراجع قيمة عقود المشاريع بنسبة 98%، وفقا لتقرير مؤسسة ميد للأبحاث.

وبلغت قيمة مشاريع الكهرباء والمياه في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2020 نحو 10.5 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 21.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت قيمة المشاريع الممنوحة خلاله نحو 13.4 مليار دولار، وفقا لمؤسسة ميد للأبحاث.

موضوع يهمك قالت شركة "سيمنس" اليوم الاثنين، إنها وقعت عقوداً لتوليد الكهرباء مع ليبيا بنحو 700 مليون يورو (826 مليون... سيمنس تعود إلى ليبيا بمشاريع كهرباء بـ700 مليون يورو شركات

وتراجعت قيمة مشاريع الطاقة الكهربائية التي جرى منح عقودها بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.9% لتصل إلى 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة العقود الممنوحة خلال الربع الأول بنسبة 43.4% لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء في منطقة حائل، ثمانية مشروعات تبلغ قيمة عقودها أكثر من 597 مليون ريال، بهدف تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن عدداً من المشروعات أنجزت بالكامل، فيما يزال الباقي في طور الإنجاز والتسليم.

وتشمل المشروعات ربط محطة جنوب مدينة حائل، لتخفيف الأحمال وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع تعزيز محطة الحليفة، لمواجهة الأحمال وانخفاض الجهد في مدينة الحليفة وما جاورها، ومشروع إنشاء محطة العظيم، لمواجهة أحمال المناطق جنوب محافظة الشنان، ومشروع استبدال العدادات الحالية بأخرى ذكية تتم قراءتها عن بعد.

وتضم المشروعات أيضا، مشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، لتزويد المشتركين بالخدمة الكهربائية، ومشروع تعزيز وتحسين موثوقية الشبكة والتحويل من شبكة هوائية إلى أرضية، ونقل أحمال المغذيات المحملة وتعزيز الشبكات لمواجهة أحمال الصيف، ومشروع ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع، لتوزيع الأحمال بين المحطات وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع إحلال شبكات التوزيع المتقادمة، واستبدال الموصلات والمعدات.