هذه خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

تفتح أسواق وول ستريت اليوم مع استمرار الأخذ والرد بين المرشحين الرئاسيين ترمب وبايدن وسط تباين في أجندة كل منهما. وهذه أبرز الخلافات حول موضوع الدعم والضرائب.



ركز بايدن في خطابه الانتخابي على العدالة الاجتماعية ومكافحة العنصرية، أما خطته لإنقاذ الاقتصاد فتشمل زيادات ضريبية بـ 4 تريليون دولار خلال 10 سنوات على شريحة 1% الأكثر ثراء. ترمب في المقابل منح تخفيضات ضريبية على الأثرياء والشركات

ويشمل برنامج بايدن الانتخابي على زيادة إعانات البطالة، أما ترمب خفض إعانات البطالة إلى 400 دولار أسبوعياً.

موضوع يهمك ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط... النفط أعلى 45 مع دولاراً مستفيدا من توقف نصف إنتاج خليج المكسيك طاقة

برنامج بايدن الانتخابي يحوي استمرار الإعانات النقدية ومساعدات مباشرة للحكومات الفدرالية. أما الجمهوريون فيرفضون ذلك.

وتشمل خطة بايدن 700 مليار دولار لدعم الصناعة وبرامج الأبحاث وإعفاء ضريبي 8 آلاف دولار للأسر.