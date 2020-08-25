الدولار يتراجع وسط بوادر على تحسن العلاقات الأميركية الصينية

نزل الدولار الأميركي في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.

عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتي فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

موضوع يهمك بعد أشهر من انقطاع المحادثات وسط تدهور العلاقات الثنائية، اتفق المفاوضون الصينيون والأميركيون الثلاثاء على تنفيذ الاتفاق... هدنة أم تسوية.. الصين وأميركا تتمسكان باتفاقهما التجاري اقتصاد

وخلال الاتصال الذي كان مقررا في الأساس في الخامس عشر من أغسطس آب، تحدث الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وقالت الولايات المتحدة إن الجانبين "يتوقعان تقدما" في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بناءة".

وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7171 دولار أميركي وتقدم اليوان الصيني قليلا إلى 6.9070.

ونزلت العملة الأميركية مقابل اليورو 0.2% إلى 1.1813 دولار وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار. ولم يصعد الدولار إلا أمام الين الياباني إذ ارتفع 0.2% إلى 106.17 ين.