48 % من المصريين يستخدمون الهاتف المحمول في الإنترنت

كشفت بيانات حديثة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن مجالات استخدام الهاتف المحمول للأسر المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الهاتف المحمول في اتصال واستقبال المكالمات نحو 99.4%.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الذين يستخدمون الهاتف المحمول في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة بلغ نحو 57.4%، في حين بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الهاتف المحمول في الدخول على الإنترنت نحو 48.1%.

وبلغت نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عبر المحمول نحو 98% بينما بلغت نسبة استخدام الهاتف المحمول في إجراء مكالمات صوتية عبر الإنترنت عن طريق تطبيقات سكايب وفايبر وواتس آب نحو 53%، يليها تحميل النغمات والألعاب بنسبة 55%، أما إجراء محادثات كتابية عبر تطبيقات واتس آب وفيسبوك ماسنجر وفايبر فقد استحوذت على 36% يليها تحميل التطبيقات بنسبة 14%.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون مستخدم فى نهاية شهر يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليون مستخدم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، و34.13 مليون مستخدم بنهاية يناير من العام الماضي.