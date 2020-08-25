تحسن ثقة الشركات بأكبر اقتصاد أوروبي

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت على نحو أفضل من المتوقع في أغسطس آب، مما يعزز الآمال في أن الشركات بأكبر اقتصاد أوروبي تتعافى من صدمة فيروس كورونا.

وقال معهد إيفو، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 92.6 من مستوى معدل نزولا عند 90.4 في يوليو تموز. وهذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وتفوق توقعات خبراء اقتصاديين عند 92.2.

وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان "الاقتصاد الألماني على طريق التعافي"، مضيفا أن الشركات تقيم الأوضاع الحالية لأعمالها على نحو أكثر تفاؤلا بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق.