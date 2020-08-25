مسؤول: البرازيل ستؤجل الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد

قال مسؤول بارز إن حكومة البرازيل ستؤجل الإعلان عن سلسلة إجراءات تهدف لدعم الاقتصاد كان من المقرر أصلا أن تكشف عنها غدا الثلاثاء.

وأبلغ المسؤول رويترز أن موعدا جديدا لحزمة المساعدات قد يعلن في وقت لاحق اليوم عقب اجتماع بين الرئيس جايير بولسونارو ووزير الاقتصاد باولو جويديس.

موضوع يهمك أتاحت المديرية العامة للجوازات في السعودية السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن،... السعودية تسمح بدخول هذه الفئات عبر منافذها البرية اقتصاد

ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد البرازيل أكبر انكماش سنوي على الإطلاق هذا العام، إذ تشير أحدث التوقعات في مسح أسبوعي يجريه البنك المركزي بين خبراء اقتصاديين إلى هبوط قدره 5.5 %.

وحتى إذا تحقق هذا، فإنه سيكون أقل حدة بكثير من توقعات كثيرة في وقت سابق هذا العام لهبوط قدره سبعة بالمئة بسبب إجراءات العزل العام والحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف معظم الاقتصاد.