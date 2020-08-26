كودلو: إدارة ترمب راضية عن تنفيذ الصين لاتفاق التجارة

قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن إدارة ترمب مقتنعة بأن الصين تقوم حاليا بتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الولايات المتحدة.

وأشار كودلو إلى أن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر راض عن تنفيذ بكين حتى الآن لتفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أن الصين تشتري المزيد من السلع الزراعية الأميركية، وهو ما يساعد في نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وقال ممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر في بيان صدر في ختام محادثات هاتفية جرت بينه ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، إن "الطرفين يلمسان تقدّماً ومصمّمان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الاتفاق".

وأضاف البيان أن وزير الخزانة الأميركي شارك في هذه المحادثات الهاتفية.

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بدورها قالت بكين إن الطرفين أجريا "حواراً بنّاء على تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي للبلدين".

وأضافت أن "الطرفين اتّفقا على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة والصين أبرمتا هذا الاتفاق في يناير في خطوة هدأت قليلاً من الحرب التجارية الدائرة بينهما وتعهّدت بموجبها بكين باستيراد سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، تشمل بضائع تتراوح من السيارات والآلات والنفط إلى المنتجات الزراعية.

لكن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها أثّرت سلباً على مشتريات الصين من هذه السلع.

إلى ذلك، أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ إلى أنه من المقرر أن تشتري بكين كمية قياسية من فول الصويا الأميركي هذا العام، إذ ستستفيد من الأسعار المنخفضة لتعزيز المشتريات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق المرحلة الأولى التجاري.

وتقدر مشتريات الصين لفول الصويا الأميركي بنحو 40 مليون طن إذ تعتبر هذه الكمية بحسب وزارة الزراعة الأميركية أعلى بنسبة 25% من مشتريات الصين لفول الصويا الأميركي عام 2017.