بعد ضربات كورونا.. هذا ما جرى للنمو الأوروبي

قال بيتر كازيمير عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إن اقتصاد منطقة اليورو ينمو وفقا للمسار الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي في يونيو حزيران ومن ثم لا يزال أمام واضعي السياسات وقت لانتظار المزيد من البيانات المفصلة.

في البداية بدا أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى أسرع من المتوقع من الركود الناجم عن الجائحة ولكن البيانات الأحدث والتي من بينها قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات ألمحت لثبات وتيرة التعافي وأن الكتلة قد لا تحقق التوقعات للربع الثالث.

وقال كازيمير محافظ بنك سلوفاكيا المركزي لرويترز على هامش مؤتمر صحفي "يبدو أننا نسير وفق التصور الأساسي. لدينا وقت لانتظار بيانات مفصلة موضع ثقة".

وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.3% في الربع الثالث ومن المتوقع أن يحدث الرقم في اجتماعه في العاشر من سبتمبر أيلول.