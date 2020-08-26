بنك UBS السعودية: دول الخليج بوضعية أفضل لتأمين فرص عمل جديدة

قال رئيس إدارة الثروات التابعة لـ UBS في المملكة العربية السعودية، عبد الله ناجية، في حديث لـ "العربية.نت"، إن جائحة كوفيد-19 كشفت ضعف سلاسل الإمداد العالمية، وأن العديد من البلدان النامية ستستفيد الآن من التقارب الجغرافي لسلاسل الإمداد هذه.

وتوقع أن يكون المستفيدون الرئيسيون، من خارج بقع آسيا النامية، أوروبا الوسطى والشرقية، وتركيا، وإفريقيا، ومنطقة الخليج، والمكسيك. كما يُعَد القرب الجغرافي من أوروبا والولايات المتحدة على التوالي، أحد العوامل الرئيسية. ومن العوامل التي ستلعب دوراً هاماً أيضاً المهمة توفر بيئة أعمال مستقرة وبنية تحتية متطورة إلى جانب تكاليف إنتاج تنافسية.

"من المرجح أن تتمتع المؤسسات التجارية في هذه البلدان بوضعية أفضل بكثير لتأمين فرص عمل جديدة، لكن شرط أن تثبت أن مرافق إنتاجها متوافقة مع معايير عالية، وأن تكون الطريقة التي تعامل بها القوى العاملة بعيدة عن الشبهة".

وعن تكنولوجيا الصناعة الصحية، أضاف عبد الله ناجية: "صناعة التكنولوجيا الصحية ستشهد دفعة هائلة. وقد أشارت التقارير إلى أن قيمة هذه الصناعة قد فاقت 100 مليار دولار أميركي قبل الأزمة".

وبخصوص الاستثمار في الطاقة، شدد عبد الله ناجية على بقاء الاتجاه العام نحو الطاقة المتجددة قوياً، إلا أن الاعتماد الاقتصادي على صادرات الوقود الأحفوري لا يزال يمثل تحدياً على المدى الطويل بالنسبة للشرق الأوسط وروسيا ودول مختلفة في إفريقيا وأميركا اللاتينية.

"ننظر إلى ما سبق على أنه فرصة يجب اقتناصها، فوفقاً لدراسة أجرتها شركة شل، فإن السعودية في وضع يمكّنها من تعزيز قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث إنها مصنفة من بين أكثر الدول تنافسيةً على مستوى العالم في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اليوم، لا يأتي إلا جزء ضئيل من مزيج الطاقة في البلاد من مصادر متجددة، وهنا تَكمُن إمكانات كبيرة لم يتم استغلالها بعد".

وقد أدى هذا الوباء إلى نمو في الاستثمار المستدام مقارنةً بمجالات الاستثمار الأخرى. وتضم مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UN PRI) الآن أكثر من 3000 موقع، بما في ذلك أكثر من 500 مدير أصول يمثلون أصولاً تقارب 90 تريليون دولار أميركي. ومن بين هؤلاء، 101 موقع من إفريقيا والشرق الأوسط، علماً بأن عام 2019 قد شهد نمواً قياسياً في أعداد الموقعين من هذه المنطقة (+23).