تأجيل منتدى دافوس للصيف بسبب كورونا

أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان، إرجاء اجتماع دافوس 2021 المقرر عقده بالأساس في الشتاء في المنتجع السويسري إلى "بداية الصيف المقبل" لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمه "بشكل آمن" في يناير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال متحدث باسم المنظمة القائمة على عقد المنتدى، الأربعاء، في بيان، إن المنتدى الاقتصادي العالمي قرر بعد ظهر اليوم إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021 في مطلع الصيف المقبل، مضيفا أن القرار اتخذ بعدما رأى خبراء أنه من غير الممكن عقد اللقاء بشكل آمن في يناير.

وقال "لم يكن القرار سهلا، إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم" من أجل التخطيط لـ"إعادة إطلاق (الاقتصاد) ما بعد كوفيد".

وإن كانت المنظمة تفادت إعطاء موعد محدد لمنتدى 2021، فهي ألمحت إلى إمكانية عدم عقد المنتدى في دافوس، إذ جاء في البيان "ستتلقون تفاصيل بشأن المواعيد والموقع لمنتدانا السنوي بعد إعادة جدولته فور توافر الظروف لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين والذين يستضيفونهم".

وكانت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي أفادت مطلع حزيران/يونيو أنها تود الإبقاء على الملتقى السنوي الشهير في المدينة الصغيرة الواقعة في جبال الألب السويسرية إنما "بشكل غير مسبوق" يتضمن "محادثات تجري شخصيا وافتراضيا".

وإضافة إلى القمة التي أرجئت إلى الصيف، تعتزم إدارة المنتدى تنظيم "حوارات افتراضية على مستوى رفيع يمكن لقادة العالم خلالها تقاسم وجهات نظرهم حول العالم في 2021" وذلك "خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 يناير".