ألمانيا.. حزم إنقاذ إضافية بـ 10 مليارات يورو

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء إن الإجراءات الإضافية التي أقرها المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم لتخفيف تداعيات فيروس كورونا ستكلف ألمانيا 10 مليارات يورو.

وقال الوزير لمحطة زد.دي.إف العامة "الهدف الآن استقرار الاقتصاد... حقيقة أننا تحركنا سريعا وعلى نطاق كبير أدت لتجاوز ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها (من الدول)".

وتوصل المحافظون الذين تنتمي إليهم المستشارة ميركل، وشركاؤهم في الائتلاف الديمقراطيون الاشتراكيون أيضا إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال مكتب الإحصاءات في ألمانيا إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7% في الربع الثاني، إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.

وأضاف المكتب أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.

لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران عند -10.1% على أساس فصلي نشرها المكتب الشهر الماضي.