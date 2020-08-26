تباطؤ طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية الأساسية في يوليو

تباطأت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأميركية الصنع في يوليو/تموز، مما يشير إلى أن التعافي في أنشطة الاستثمار قد يصبح تدريجيا أكثر وسط ضبابية بشأن مسار جائحة كوفيد-19 حتى في حين يبدو أن تعافي الصناعة يكتسب قوة دفع.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 1.9 %، الشهر الماضي.

وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 4.3 %، في يونيو/حزيران.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع هذه الطلبيات 1.9 بالمئة في يوليو/تموز.