مع كورونا.. بهذه النسبة انكمش التضخم في الأردن

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأربعاء انكماش أسعار المستهلكين 0.56% على أساس سنوي في يوليو تموز الماضي بعد انخفاضها 0.61% في يونيو حزيران.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.08%.

ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار التبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها والبيض.

وبلغ معدل التضخم السنوي 0.69% في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.16% على أساس سنوي في يوليو تموز، ليبلغ 0.96% في الأشهر السبعة الأولى.

كان معدل التضخم السنوي الأساسي 0.31% في يونيو حزيران.