السعودية: حزم تحفيزية لتوطين المهن الهندسية.. وإيقاف رخص المخالفين

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، عبدالناصر سيف العبداللطيف أن هناك حزمة تحفيزية لقرار توطين المهن الهندسية، الذي حدد موعد تنفيذه في جمادى الثانية المقبل، مبينا أن الحزمة تحتوي على حوافز تدعم عملية استقطاب السعوديين، للانضمام إلى سوق العمل، وتوفر بيئة العمل الجاذبة لهم، وتهيئتهم بالبرامج التدريبية المناسبة، وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي.

وأوضح أن قرار ربط احتساب التوطين بتوظيف المهندسين الحاصلين على الاعتماد المهني من قبل الهيئة، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية، ستطبق عقوبات على المنشآت، التي لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة من خلال إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن الهندسية للمنشأة، آلياً، بالإضافة إلى فرض عقوبة مخالفة توطين للمهن المقصورة على السعوديين.

وتتضمن عملية إيقاف الخدمات: (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة للمنشأة، تغيير مهنــة، تجديد أو إصدار رخص العمل للمهنة)، كما أنه سيتم تطبيق العقوبة في حال ضبط عامل وافد يعمل فــي أحد المهـن الهندسية المستهدفة، بمسـمى مهني مختلف عـن المسمى المهني المـدون فــي رخصة العمل، مؤكدا أن تلك المحفزات والعقوبات، ستلزم الجهات المعنية على تعميد المهندسين لديها للمبادرة بالتسجيل في الهيئة، وستجذب المهندسين السعوديين، لاحتسابهم في نسب التوطين.

الحد الأدنى يشمل المهندسين الحاليين

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن قرار وضع الحد الأدنى 7 آلاف ريال، لرواتب المهندسين في منشآت القطاع الخاص، الذي يشمل 117 مهنة تخصصية، ويوفر 7 آلاف فرصة عمل، جاء في الوقت المناسب، تزامنا مع النهضة التنموية، التي تعيشها البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

وبيّن أن تطبيق الحد الأدنى، لا يقتصر فقط على المهندسين السعوديين الجدد "حديثي التوظيف"، وإنما يضمن رفع رواتب العاملين في المنشآت بأقل من هذا الحد الأدنى، لافتا إلى أهمية أن تدرك المنشآت أن عملية استقطاب الكوادر الوطنية لمنشآت القطاع الخاص، أصبح ملزما، وأجدى إذا كان طبق في بداياته، لأنه سيحفز الكفاءات الوطنية في الاقبال على هذه المنشآت، من حلال تقديم الاغراءات من المزايا والرواتب المحفزة.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر، مؤخرا، قرارا لتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%.. وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من جمادى الثانية 1442 هـ، ويشمل 117 مهنة تخصصية ويوفر أكثر من 7000 فرصة وظيفية في المرحلة الأولى، بحد أدنى للأجور يبلغ 7000 ريال.