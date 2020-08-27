مصر.. 4 محاور لرؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

بدأت الحكومة المصرية صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية.

وتتركز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030 على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وتعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة زد جولد ورئيس لجنة التعدين في مجلس الأعمال المصري الكندي محمد زاهر، في مقابلة مع "العربية"، أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير الهيكل الإداري داخل الحكومة، لجهة طريقة التعامل مع المستثمرين.

وأشار إلى إدخال القيمة المضافة على الخامات، بمعنى أن الصناعات المدنية والحربية والاستراتيجية تستغل الخامات المحلية المصرية في هذه الصناعات بدلاً من استيرادها من الخارج وإدخال عليها قيمة مضافة في الصناعات التحويلية.