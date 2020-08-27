وزير المالية الكويتي يقدم استقالته لرئيس الوزراء

قال وزیر المالیة الكويتي براك الشیتان اليوم الخميس إنه وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الشيتان طبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الأمر "إجراء طبیعي واعتیادي" ولا سیما بعد تجدید نواب البرلمان الثقة به مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

موضوع يهمك أصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية... إعادة تشكيل مجلس إدارة "الخطوط الكويتية" برئاسة الدخان شركات

وأضاف الوزير أن رئیس مجلس الوزراء "هو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتها".

وأصدر الشيتان، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة 3 سنوات برئاسة الكابتن علي محمد الدخان.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية، اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري.