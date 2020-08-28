السعودية تتصدر عالمياً في سرعات وتغطية الجيل الخامس

أكد تقرير بريطاني تصدّر السعودية عالمياً في سرعات وتغطية الجيل الخامس من بين الدول الرائدة عالمياً في هذا الجانب.

وغطى التقرير الذي أصدرته شركة "أوبن سيجنال" البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال، ثلاثة جوانب (تصدرتها جميعاً السعودية) وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس.

وبحسب التقرير الذي حظى باهتمام واسع، تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في السعودية 414.2 ميجابيت/ ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32%. إضافة إلى تصدر المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابيت/ ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60% على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.

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وأوضح أن تغطية شبكات الجيل الخامس في السعودية هي بنسبة تغطية تجاوزت 34%، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الخامس على مستوى البلاد، الذي تجاوز سرعات الجيل الخامس فيها سرعات الجيل الرابع بـ14 ضعفاً، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالمياً.

وتعد "أوبن سيجنال" من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.