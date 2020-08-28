السعودية تشمل عاملي تطبيقات التوصيل في "تعويضات كورونا"

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن أمر ملكي تضمن شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرين بتداعيات كورونا المقر سابقا.

وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة "التأمينات الاجتماعية" محمد الجدعان إن القرار الملكي وافق على شمول المسجلين في تطبيقات التوصيل في إطار دعم العاملين السعوديين للمنشآت المتأثرة بتداعيات فيروس كوفيد - 19.

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ووجه خادم الحرمين باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض "ساند"، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل. وأشار الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض سبتمبر.

من جهة أخرى، أوضحت "التأمينات الاجتماعية" أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذي تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، بينما سيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.