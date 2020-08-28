51 % نمو إنتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو

كشفت بيانات لقطاع السيارات، أمس الخميس، أن إنتاج السيارات في بريطانيا زاد بقوة في يوليو؛ لكنه لا يزال أقل من مستوى العام الماضي بعدما توقف التصنيع تماماً تقريباً في إبريل في مستهل إجراءات العزل؛ لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن 85696 سيارة جرى تصنيعها في بريطانيا في يوليو بزيادة 51% على يونيو؛ لكنه أقل 21% عن يوليو من العام الماضي.

وقال مايك هوس الرئيس التنفيذي للجمعية: مع استمرار إعادة فتح الأسواق العالمية المهمة، وعودة مصانع السيارات البريطانية تدريجياً إلى العمل، تعد هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20.4% في الربع الثاني من 2020 وهو أكبر معدل انكماش بين جميع الاقتصادات الكبيرة، وكشفت الأرقام الرسمية أن قطاع معدات النقل كان الأكثر تضرراً في التصنيع؛ حيث تراجع الإنتاج بنحو النصف تقريباً.

وقالت الجمعية: إن إنتاج السيارات في الشهور الستة الأولى من العام الحالي كان الأقل منذ 1954.