السعودية: 6957 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها أصدرت منذ بداية العام 2020 حتى نهاية شهر يوليو الماضي 6957 ترخيصا للمنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها لرفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحد من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

وتصدرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ 2992 ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات المصنعة في إيطاليا على 1630، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على 815 ترخيصًا، أما المنتجات الأميركية فقد حصلت على 498 ترخيصًا، وحصلت المنتجات التركية على 243 ترخيصًا.

موضوع يهمك وجدت شركة ناشئة متخصصة في أمن التطبيقات ثغرة أمنية في نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" قد تكون سمحت لتطبيقات... ثغرة سمحت لتطبيقات ضارة بسحب بيانات تطبيقات أخرى على أندرويد تكنولوجيا

كما حصلت المنتجات الهندية على 202 ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على 108 تراخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على 82 ترخيصًا، كما حصلت المنتجات المصنعة في إندونيسيا على 78 ترخيصًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص 56 منتجاً سعودياً، وحصلت المنتجات الباكستانية على 39 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على 38 ترخيصا، وحصلت المنتجات السويسرية على 30 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على 13 ترخيصا، كما حصلت المنتجات الإماراتية والأسترالية على 6 تراخيص، و5 تراخيص لمنتجات تايوانية، و4 تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على ترخيصينِ لكل دولة.

وأوضحت المواصفات السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها قائمة المواد الصحية، ومرافق المياه.

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين بالحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.