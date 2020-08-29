إنجاز 40% من تطوير 3 محطات لمترو دبي

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، إنجاز 40% من أعمال تطوير ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي.

وقال الطاير بحسب صحيفة الإمارات اليوم، إن المحطات الثلاث المطورة هي: مدينة دبي للإنترنت، وداماك العقارية، والإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وقال الطاير إن المشروع جزء من خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لـ40 محطة مترو ونقل بحري بحلول عام 2025، وتحسين الربط بين المحطات والمرافق العمرانية والسياحية المهمة، المجاورة لتلك المحطات في مسافة لا تقل عن 500 متر.

كما يأتي المشروع لضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والسائقين لتلك المناطق بطريقة آمنة وسهلة.

وجاء اختيار هذه المحطات للتطوير وفقاً لمعايير متعددة، مثل: عدد الركاب في المحطات، وعدد مستخدميها من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافي في المناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة إلى أخرى.