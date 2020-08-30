قد توفر 30 مليارا.. فهل ترفع بريطانيا الضرائب على الشركات؟

أوردت صحيفتان بريطانيتان كبيرتان أن مسؤولي الخزانة يضغطون من أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية العامة للدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.



ونشرت صحيفة صنداي تلغراف أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه استرليني (26.70 مليار دولار) سنويا، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر تشرين الثاني، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في أبريل من مارس إذ أمضت البلاد الشهر... بريطانيا.. انكماش قياسي للاقتصاد بـ20.4% في أبريل بفعل القيود اقتصاد





وقالت صحيفة صنداي تايمز إن المسؤولين يضعون خططا لفرض ضرائب لجمع 30 مليار استرليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية.



إلى ذلك، أشارت صنداي تايمز إلى أن الحكومة تخطط في ميزانيتها لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات.



وتابعت أن وزير المالية ريشي سوناك يدرس اقتراحا لرفع ضريبة الشركات إلى 24% من 19% لجمع 12 مليار استرليني العام المقبل، تزيد إلى 17 مليارا في 2023-2024.



ولم ترد الخزانة حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل اليوم الأحد.



وأظهرت بيانات صدرت الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد بريطانيا من صدمة الجائحة يكتسب زخما، لكن اقتراض الحكومة تجاوز التريليوني استرليني، في حين تتصاعد المخاوف من فقد الوظائف مستقبلا.



ومازال أمام الاقتصاد طريق طويل للتعافي بعدما انكمش بمعدل غير مسبوق بلغ 20% في الربع الثاني من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة.



وكان سوناك قد قال في السابق إن بعض الضرائب ستزيد على المدى المتوسط.