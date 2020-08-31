بيانات إيجابية من قطاعي الخدمات والصناعة في الصين

سجل قطاع الخدمات وتيرة أسرع للنمو في شهر أغسطس، مع استمرار بوادر تعافي الاقتصاد من أزمة جائحة كورونا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 55.2 نقطة في أغسطس، وهو أعلى معدل منذ بداية 2018، مرتفعا من 54.2 نقطة في يوليو الماضي.

من جهة أخرى، تباطأ نمو النشاط الصناعي بنسبة طفيفة خلال الشهر لينخفض إلى 51 نقطة من 51.1 في يوليو، إلا أن البيانات أظهرت تحسنا في الطلب الداخلي والخارجي.

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وأشار محللون إلى أن الاقتصاد الصيني يظهر تحسنا بدعم من القرارات الحكومية لدعم الاستثمار والأسواق المالية، ومع إعادة فتح الاقتصادات العالمية تدريجيا.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.