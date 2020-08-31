دبي تسعى لطرح صكوك عشرية وسندات لأجل 30 عاما

أظهرت وثيقة أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك اطلعت عليها رويترز أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الاثنين.

موضوع يهمك تخطط إمارة دبي لإصدار صكوك بالدولار الأميركي لدعم ماليتها العامة، بحسب مصادر مطلعة.وأفادت المصادر بأن الإمارة أرسلت... دبي تخطط لإصدار صكوك لدعم المالية العامة أسواق المال

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.

ويعزز الإصداران الجديدان المالية العامة للإمارة وهي مركز للتجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط وتضررت كثيرا جراء أزمة فيروس كورونا في العام الجاري.