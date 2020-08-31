السيارات الكهربائية ستظل أعلى تكلفة من التقليدية لـ10 سنوات

أظهرت دراسة جديدة أن السيارات الكهربائية ستظل أعلى تكلفة بكثير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأوروبية من إنتاج تلك التي تعمل بالبنزين لمدة 10 سنوات على الأقل.

وتوصلت البيانات التي جمعتها شركة الاستشارات أوليفر وإيمان لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه في حين أن التكلفة الإجمالية لتصنيع سيارة مدمجة خالية من الانبعاثات ستنخفض بأكثر من الخمس بحلول عام 2030، إلى 16000 يورو، فإن هذا سيظل يمثل فجوة بنسبة 9 %، بالمقارنة مع نماذج البنزين أو الديزل.

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تسلط النتائج الضوء على التهديد الذي يواجه هوامش ربح المجموعات بما في ذلك شركة فولكس فاغن الألمانية وشركة PSA الفرنسية، حتى مع توقع انخفاض سعر بطاريات السيارات الكهربائية - أغلى مكوناتها - إلى النصف تقريبًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

من المقرر أن تكشف شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تواجه انخفاضًا حادًا في الطلب الإجمالي على منتجاتها في أعقاب أزمة كورونا، عن العشرات من السيارات الكهربائية الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.