ملياردير أميركي  يحذر من الاستثمار بالأسهم لهذه الأسباب

حذر الملياردير الأميركي ليون كوبرمان في حديث له يوم الاثنين، من أن عائدات السوق قد تصبح محدودة على المدى الطويل مع الانتعاشة في السوق هذا العام، "التي سرقت عوائد المستقبل".

موضوع يهمك في خضم جائحة كورونا ومع الصعود الجنوني لأسواق المال الأميركية بعد حزم التحفيز المتتالية من قبل الفيدرالي، أضحت القيمة... حفنة من الأسهم الأميركية تفوق قيمة بورصات أوروبا أسواق المال

وقال في حديثه مع قناة سي إن بي سي: "في السوق ككل، كان هناك الكثير من الطلب بناء على النظرة المستقبلية. أتوقع أن العائد المستقبلي سيكون غير جاذب نسبيا لفترة طويلة".

وأوضح أنه عندما يدرك الناس أن معظم المكاسب كانت بسبب مساعدات الحكومة، فإن تقييمات سوق الأسهم ستنخفض.

وضخت الولايات المتحدة حزم تحفيز بقيمة تريليون دولار لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا، وتعتزم في الوقت الحالي ضخ حزم تحفيزية جديدة.

ومن ضمن حزمة التحفيز، قدمت الحكومة الأميركية مساعدات مباشرة بقيمة 250 مليون دولار للأميركان.